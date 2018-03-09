Smartavia свяжет Пулково и Ижевск прямым авиасообщением с 16 августа

На маршруте будут задействованы комфортабельные лайнеры Boeing 737-800.

Авиакомпания Smartavia открывает новое прямое воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и столицей Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, полётная программа стартует 16 августа 2026 года.

На маршруте будут задействованы комфортабельные лайнеры Boeing 737-800. Расписание предусматривает разную частоту полётов в зависимости от месяца:

Август: два рейса в неделю – по четвергам и воскресеньям;

Сентябрь: три рейса в неделю – добавляются вылеты по вторникам (вылеты также по четвергам и воскресеньям);

Октябрь: три рейса в неделю – воскресенье сменяется на субботу (вылеты по вторникам, четвергам и субботам).

Время в пути составит 2 часа 15 минут. Стоит отметить, что рейсы из Петербурга в Ижевск уже выполняют авиакомпании Ikar, Nordwind Airlines и "Победа", однако запуск нового перевозчика расширит возможности для пассажиров. Стоимость билетов у лоукостера начинается от 6 970 рублей. Полное расписание доступно на официальном сайте воздушной гавани.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково перечислил в бюджет Петербурга почти 1,65 млрд рублей.

Фото: Piter.TV