В Петербурге стартовали инклюзивные "Билибинские променады" для семей с детьми

Программа специально разработана для совместного посещения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормотипичных ребят.

Музей театрального и музыкального искусства приглашает родителей с детьми на новый культурный проект, который будет проходить в Северной столице с августа по декабрь. Как сообщили в городском Комитете по культуре, программу подготовил Фонд развития Музея при поддержке Фонда президентских грантов.

Мероприятия приурочены к 150-летию со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Билибина – ключевой фигуры русского стиля. В основу программы легли оперы и сказки, к которым мастер создавал сценическое оформление и знаменитые иллюстрации. Детей и их родителей ждут иммерсивные театральные и музыкальные променады, концерты и спектакли по мотивам произведений "Сказка о царе Салтане", "Снегурочка" и "Руслан и Людмила". События развернутся в знаковых пространствах: Дирекции оперных театров, музее-квартире Римского-Корсакова, Шереметевском дворце и музее актерской династии Самойловых.

Главная особенность проекта – его полная инклюзивность. Программа специально разработана для совместного посещения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормотипичных ребят. Организаторы отмечают, что близость зрителей и артистов и их постоянное взаимодействие помогают стирать границы и учат малышей воспринимать мир во всем многообразии.

Кроме того, в рамках цикла пройдет конкурс творческих работ. Участникам предлагается создать рисунок или поделку по мотивам иллюстраций Билибина; победители получат бесплатные билеты на мероприятия проекта.

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Фото: Пресс-служба Комитета по культуре Петербурга