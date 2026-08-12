Колледжи против вузов: почему петербургская молодежь массово выбирает среднее профессиональное образование

Политолог Юрий Светов объясняет этот тренд сменой приоритетов у нового поколения.

В системе образования России наметился серьезный сдвиг в сторону прагматизма. Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", в этом году абитуриенты направили в приёмные комиссии учреждений среднего профессионального образования (СПО) более 3,2 миллиона заявлений – это примерно на 500 тысяч больше, чем годом ранее.

Северная столица стала абсолютным лидером среди регионов по числу заявок в колледжи и техникумы через портал "Госуслуги". По данным Минцифры РФ, только этим способом было подано свыше 2 миллионов заявлений, что позволило Петербургу обогнать Свердловскую область, Москву, Московскую и Новосибирскую области.

Политолог Юрий Светов объясняет этот тренд сменой приоритетов у нового поколения. По его словам, современная молодёжь трезво оценивает ситуацию: они хотят хорошо зарабатывать как можно быстрее. Пока одни ровесники готовятся к поступлению в университеты, студенты колледжей уже осваивают профессию и получают зарплату. Эксперт отмечает высокий спрос на "синих воротничков" при загрузке промышленности почти в 100%, из-за чего работодатели предлагают достойную оплату труда и возможности для карьерного роста.

При этом говорить об отказе от высшего образования не приходится. Вузы Петербурга также зафиксировали исторический рекорд: по итогам основной волны зачисления местные учебные заведения получили свыше 1,6 миллиона заявлений, что на 60% превышает показатели прошлого года. Однако председатель Совета ректоров Алексей Демидов уточнил, что такой скачок связан с тем, что каждый выпускник теперь подает документы в среднем в четыре-пять учебных заведений вместо двух-трёх.

На государственном уровне выбор молодежи поддерживается федеральным проектом "Профессионалитет", который увеличивает количество бюджетных мест в колледжах. Одновременно правительство вводит ограничения на платный прием в вузы по ряду специальностей (включая архитектуру, экономику, психологию и журналистику), чтобы сбалансировать рынок труда.

Для дальнейшего упрощения пути в рабочие профессии Петербург стал участником экспериментального проекта. Теперь выпускники 9-х классов, сдавшие только два ОГЭ, смогут без конкурса гарантированно поступить в колледж на наиболее востребованные городом специальности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в тройку лидеров рейтинга российских городов по числу студентов.

Фото: Pxhere