Рецидивист проник в закрытый ПВЗ в Тихвине

Ранее мужчину судили за незаконное хранение наркотических средств.

Сотрудники ленинградской Росгвардии задержали в Тихвине 27-летнего подозреваемого в проникновении в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Инцидент произошел накануне рано утром.

Злоумышленник попал в закрытый ПВЗ в 6-м микрорайоне. Его личность установили с помощью записей на камерах видеонаблюдения. Мужчину, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, поймали на улице Коммунаров и доставили в отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе Северной столицы росгвардейцы задержали 55-летнего мужчину, которого объявляли в федеральный розыск за наркотики. Он попал в объектив камеры с системой распознавания лиц.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти