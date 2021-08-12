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Рецидивист проник в закрытый ПВЗ в Тихвине
Сегодня, 16:46
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Рецидивист проник в закрытый ПВЗ в Тихвине

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Ранее мужчину судили за незаконное хранение наркотических средств.

Сотрудники ленинградской Росгвардии задержали в Тихвине 27-летнего подозреваемого в проникновении в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов. Инцидент произошел накануне рано утром. 

Злоумышленник попал в закрытый ПВЗ в 6-м микрорайоне. Его личность установили с помощью записей на камерах видеонаблюдения. Мужчину, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, поймали на улице Коммунаров и доставили в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе Северной столицы росгвардейцы задержали 55-летнего мужчину, которого объявляли в федеральный розыск за наркотики. Он попал в объектив камеры с системой распознавания лиц. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: росгвардия, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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