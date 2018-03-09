Бельский допустил усиление требований к кикшерингу.

В Петербурге могут ужесточить правила для пользователей электросамокатов. Об этом заявил председатель Заксобрания Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда". Поводом стали ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе с погибшими.

Бельский отметил, что о полном запрете самокатов речь пока не идёт. Но если ситуация не изменится, городские власти намерены усилить требования к пользователям и операторам кикшеринга. Он напомнил, что кикшеринги обещали бороться с ездой вдвоём и втроём, но проблема осталась. Значит, меры будут ужесточать вместе с комитетом по транспорту.

Конкретные новые ограничения пока не называются.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Piter.TV