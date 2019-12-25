Людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке

Ярослав Нилов назвал способ снизить негативное влияние пробок на здоровье граждан с ограниченными возможностями.

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается освободить от административной ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком "Инвалид". Такое передвижение будет возможна для указанных категорий граждан в том случае, если информация о транспортном средстве размещена в федеральном реестре. Речь идет о системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Соответствующий текст документа распространила пресс-служба политиков по СМИ. Правки могут быть внесены в статью 12.17 КоАП.

Согласно текущему законодательству страны, нарушение правил проезда по выделенной полосе в российских регионах влечет за собой штраф в размере 2,25 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге финансовое наказание увеличивается до 4,5 тысяч рублей. В пояснительной записке к проекту авторы инициативы заметили, что по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам, включая школьный транспорт, а также велосипедистам, но при условии, что полоса расположена от них справа. Ярослав Нилов добавил, что допуск автомобилей, перевозящих инвалидов, на выделенные полосы является такой мерой, которая поможет государству снизить негативное влияние пробок на здоровье граждан с ограниченными возможностями. При этом предоставление права проезда по выделенке мотоциклистам и мопедистам может способствовать снижению аварийности на дорогах.

Ведь они вынуждены постоянно лавировать в плотном потоке, и именно это нервирует других участников дорожного движения и провоцирует ДТП. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Парламентарий сообщил, что согласно результатам экспериментов по допуску мототранспорта на выделенные полосы,риск угрозы безопасности дорожного движения из-за допуска мопедов и мотоциклов на выделенные полосы оказывается минимален.

