В Совфеде предложили ввести транспортный налог на самокаты юрлиц

Артем Шейкин просит замглавы Минфина сообщить, какие изменения необходимо внести в действующее законодательство.

Российский сенатор Артем Шейкин предложил министерству по финансам рассмотреть возможность введения транспортного налога на средства индивидуальной мобильности (СИМ), используемые юридическими лицами и ИП в коммерческих целях. Соответствующий текст документа пресс-служба парламентария из верхней палаты распространила по СМИ. Законодатель попросил профильное ведомство оценить целесообразность нововведения, исходя из технических параметров СИМ и особенностей использования этих средств. В частности, мера может затронуть операторов проката СИМ, хозяйствующих субъектов, использующих СИМ в коммерческой деятельности, включая доставку. Письмо направлено в адрес заместителя министра по финансам Алексея Сазонова. В Сенате полагают, что налог позволит государству сформировать источник финансирования развития городской инфраструктуры, а также обеспечить справедливую нагрузку на компании.

В настоящее время СИМ, включая электрические самокаты, не подлежат обязательной государственной регистрации и, соответственно, не признаются объектами налогообложения транспортным налогом. Это делает их эксплуатацию доступнее для граждан и бизнеса, однако создает затруднения в части софинансирования расходов на развитие и содержание городской и дорожной инфраструктуры. Артем Шейкин, сенатор РФ

Законодатель уточнил, что пользователи СИМ, операторы кикшеринга и службы доставки не вносят для России ни транспортный налог, ни аналогичные акцизные сборы, которые в иных случаях направляются в дорожные фонды на инфраструктурные нужды. Однако при этом операторы проката и доставки СИМ считаются активными пользователями пешеходных и велосипедных маршрутов. В свою очередь это приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру.

