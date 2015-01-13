С июля 2025 года в Петербурге курьеров на СИМ оштрафовали на 2 млн рублей

Сотрудники городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности выписали 837 административных протоколов.

С 1 июля прошлого года в Петербурге начали действовать новые правила для курьеров на средствах индивидуальной мобильности. Ограничения коснулись максимальной скорости движения на тротуарах, пешеходных дорожках и зонах – не больше 10 км/ч. А в определенных локациях доставщики и вовсе не могут разъезжать на двухколесных транспортных средствах.

С нововведений прошел почти год. До мая 2026-го сотрудники городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности выписали 837 административных протоколов, на основании которых суды оштрафовали 479 курьеров. Им пришлось заплатить около 2 млн рублей, узнало издание Neva.Today.

Ранее мы рассказывали о том, что ограничения на парковку и движение СИМ ввели в Петербурге в преддверии Дня Победы.

Фото: Piter.TV