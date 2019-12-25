Полиция Петербурга не решила судьбу 1000 изъятых электровелосипедов

Власти обсуждают, как поступить с техникой и ужесточить правила для курьеров

В Санкт-Петербурге остаётся нерешённым вопрос с электровелосипедами, которые полиция изъяла в ходе рейдов за последний год. Как сообщил глава транспортной комиссии городского парламента Алексей Цивилёв на заседании 8 апреля, правоохранительные органы не понимают, как поступить примерно с 1000 единиц техники, за которыми владельцы так и не обратились.

По его данным, всего было изъято около 2000 электровелосипедов, однако лишь половина из них была возвращена. Остальные остались невостребованными, поскольку, по мнению депутата, часть курьеров осознавала, что их транспорт фактически относится к мопедам из-за превышения допустимой мощности.

Цивилёв отметил, что у МВД отсутствует механизм дальнейшего обращения с такой техникой. Этот вопрос он поднял в рамках обсуждения обращения к министру транспорта, где предложил комплексно отрегулировать сферу доставки и использования средств индивидуальной мобильности.

В частности, парламентарий выступил за введение минимального возраста в 16 лет для управления такими устройствами, запрет движения курьеров по тротуарам и создание единого реестра с государственными номерами для самокатов и электровелосипедов. Также депутат подчеркнул, что проблема носит системный характер. По его оценке, ещё 6 лет назад к подобным средствам передвижения относились как к временной тенденции, однако за это время ситуация не была должным образом урегулирована. В результате пользователи СИМ стали регулярно попадать в дорожно-транспортные происшествия, включая случаи с летальным исходом.

