Оборот организаций Петербурга за четыре месяца достиг 11,9 трлн рублей

По данным Петростата, рост показателя составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в сфере гостиничного бизнеса и общепита — почти 40%.

Оборот организаций Санкт-Петербурга за январь — апрель 2026 года вырос на 6% относительно того же периода 2025-го и составил 11,9 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов со ссылкой на данные Петростата.

Самый существенный прирост оборота продемонстрировали гостиницы и предприятия общественного питания (+38,1%). Также значительно увеличились показатели у строителей (+30,2%) и организаций, занимающихся операциями с недвижимостью (+23,6%). Индекс промышленного производства поднялся на 5%, в обрабатывающих отраслях — на 5,9%. Производство готовых металлических изделий выросло на 50,1%, электрического оборудования — на 19,4%, лекарственных средств — на 14,5%.

Губернатор подчеркнул, что главный итог первых месяцев года заключается в том, что экономика города продолжает расти, трансформируется и становится более технологичной. В рамках городского приоритета "Передовая промышленность и развитие предпринимательства" привлекаются инвестиции в модернизацию производств и создаются новые рабочие места. Беглов добавил, что город выполняет социальные обязательства, а бизнес видит перспективы и вкладывает средства в развитие.

Инвестиционная активность предприятий подтверждает эти тенденции. Только за первый квартал компании направили в развитие производства и инфраструктуры 252,7 млрд рублей, из которых 45% ушло на закупку машин, оборудования и модернизацию мощностей. Объём строительных работ достиг 167,8 млрд рублей, введено 408,1 тыс. квадратных метров жилья.

Растёт и потребительский сектор. Оборот розничной торговли увеличился на 7,4% (до 1,16 трлн рублей), общественного питания — на 8,6% (до 171 млрд), объём платных услуг — на 5,1% (до 414,8 млрд). Услуги связи прибавили 14,8% (до 68,9 млрд рублей). Реальная заработная плата (с учётом инфляции) выросла на 6,3%, а среднемесячная начисленная зарплата достигла 127 763 рублей, что на 12,1% выше прошлогоднего уровня.

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