Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках до окончания СВО

Спикер Совета Федерации поручила вице-спикеру обратиться в правительство с инициативой о моратории на 44-й закон. Это упростит процедуры освоения бюджетных средств, но не отменит контроль за недобросовестными чиновниками.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение вице-спикеру Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство о возможной приостановке действия закона о контрактной системе в сфере закупок. Инициатива, по её словам, направлена на упрощение процедур принятия решений и ускорение освоения бюджетных средств.

Выступая на пленарном заседании палаты, спикер отметила, что действующий закон 44-ФЗ, регулирующий расходование бюджетных средств госучреждениями, сегодня сдерживает развитие прорывных направлений в экономике. Она предложила ввести мораторий на его действие на период до завершения специальной военной операции, чтобы дать возможность оперативно распределять средства в новых условиях.

При этом Матвиенко подчеркнула, что приостановка закона не отменит контроля со стороны правоохранительных органов за недобросовестными чиновниками. Она добавила, что закон принимался в своё время правильно — в рамках кампании по борьбе с коррупцией.

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Фото: council.gov.ru