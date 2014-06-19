Виртуальные карты маркетплейсов учтут в едином реестре платежных карт

Владимир Григорьев оценил введение в России системы учета платежных карт.

На российской территории виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единую систему учета платежных карт, который появится в стране с 1 сентября. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал отечественный эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. СПециалист добавил, что сами карты торговых площадок выпущены дочерними банковскими структурами маркетплейсов и цифровых экосистем.

Соответственно эмитентами являются Ozon Банк или Wildberries Банк — это все организации, которые имеют лицензию. Эти карты открывают, чтобы пользоваться скидками основной кампании или получать кэшбек, но это банковские карты, а значит они войдут в новую систему учета платежных карт. Владимир Григорьев, аналитик

Напомним, что новая система учета платежных карт начнет работать в России с 1 сентября. К ней должны подключиться все банки и Центральный банк страны.

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Фото: Piter.tv