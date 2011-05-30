Эксперты прокомментировали законопроект об уведомлениях о кредитах

Теперь банки и МФО будут обязаны незамедлительно извещать клиентов о подписании договоров от их имени

Рассматриваемый в Думе законопроект, предусматривающий обязательное информирование граждан о подписании кредитных договоров от их имени и условиях этих договоров – еще одна мера борьбы с мошенничеством, однако принята она довольно поздно. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Законопроект предполагает, что теперь банки и МФО будут обязаны незамедлительно извещать клиентов о подписании договоров от их имени, через контактные данные или Госуслуги, уточнили телеграмеры.

Эту идею было бы неплохо подкрепить еще и правом немедленного расторжения договора по упрощенной процедуре, без физического посещения отделения полиции с заявлением о преступлении. А то есть примеры, когда кредит оформляют на человека в отпуске и вернуться немедленно он физически не может. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere