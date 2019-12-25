Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение об обороне

Документ подразумевает коллективный ответ на атаку любого члена коалиции.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне, которое подразумевает коллективный ответ на атаку любого члена коалиции. Кроме того, стороны договорились о развитии оборонного сотрудничества. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что все начиналось с союза саудитов и Пакистана, которые теперь усиливается одной из сильнейших армий региона. Выглядит внушительно, однако проверку конфликтом в Персидском заливе союз Эр-Рияда и Исламабада не прошел, уверены эксперты. У них есть сомнения, что членство Анкары этот альянс решительнее, ведь в потенциальных оппонентах значатся Иран и Индия, а воевать с ними туркам "не с руки".

Альянс этот, между тем, четко показывает растущее желание саудитов найти сильных союзников в регионе. Ранее Эр-Рияд больше полагался на американцев, однако их неспособность помочь в борьбе с персами и саудитами, очевидно, заставляет арабов пересматривать свою политику в сфере безопасности. Telegram-канал "Мейстер"

Дефицит газа в европейских подземных хранилищах составил более 50%: мнение экспертов.

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