  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение об обороне
Сегодня, 12:12
70
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение об обороне

0 0

Документ подразумевает коллективный ответ на атаку любого члена коалиции.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне, которое подразумевает коллективный ответ на атаку любого члена коалиции. Кроме того, стороны договорились о развитии оборонного сотрудничества. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Телеграмеры отметили, что все начиналось с союза саудитов и Пакистана, которые теперь усиливается одной из сильнейших армий региона. Выглядит внушительно, однако проверку конфликтом в Персидском заливе союз Эр-Рияда и Исламабада не прошел, уверены эксперты. У них есть сомнения, что членство Анкары этот альянс решительнее, ведь в потенциальных оппонентах значатся Иран и Индия, а воевать с ними туркам "не с руки". 

Альянс этот, между тем, четко показывает растущее желание саудитов найти сильных союзников в регионе. Ранее Эр-Рияд больше полагался на американцев, однако их неспособность помочь в борьбе с персами и саудитами, очевидно, заставляет арабов пересматривать свою политику в сфере безопасности.

Telegram-канал "Мейстер"

Дефицит газа в европейских подземных хранилищах составил более 50%: мнение экспертов.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии