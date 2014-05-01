Аналогично, если собственник заявил об уходе и не исполнял своих обязанностей, пытается выкупить долю по нерыночной цене или новый хозяин осуществил инвестиции в компанию.

Для иностранных инвесторов, которые в 2022 году вышли из акций российских компаний, станет сложнее вернуться в Россию. Владимир Путин подписал закон, по которому тем, кто публично поддерживал санкции или финансировал террористов, могут отказать в обратном выкупе. Аналогично, если собственник заявил об уходе и не исполнял своих обязанностей, пытается выкупить долю по нерыночной цене или новый хозяин осуществил инвестиции в компанию. На нововведение обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что об этом предупреждали годами, пытаясь выстроить систему, благодаря которой дадут возможность вернуться тем, кто ушел порядочно, несмотря на давление санкций, от тех, кто пытался уничтожить производство или вообще спонсировал террористов. При этом, в отличие от ЕС, где власти разрешают продавать чужую нефть, в России даже для самых недобросовестных собственников предполагается компенсация, уточнили телеграмеры.

В то же время учитываются риски отечественного бизнеса, который выкупал и развивал оставленные предприятия в непростых условиях – никто не сможет прийти и потребовать у них кусок "пирога" за три копейки. В целом, налицо выверенное решение, призванное защитить российский бизнес и не спугнуть иностранный – Россия бережет репутацию места, надежного для инвестирования. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в Индии сделали заявление о российских истребителях.

Фото: официальный сайт президента России