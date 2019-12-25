Скрипач из Петербурга стал фигурантом дела о детской порнографии

1. Петербургский музыкант стал фигурантом уголовного дела по статье 242.1 УК РФ.

В Петербурге 30-летнего профессионального скрипача задержали по делу о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает "Известия".

По данным издания, музыканту предъявили обвинение по статье 242.1 УК РФ. Следствие считает, что речь идет о материалах с изображениями детей младше 14 лет. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Как уточняет Telegram-канал Baza, задержанным является Владислав С. Ранее он принимал участие в международных музыкальных конкурсах и выступал с классической программой в Петербурге, в том числе в Пушкинской кирхе.

Следствие также проверяет возможную причастность музыканта к другим аналогичным эпизодам.

Ранее на Piter.TV: кредит, взятый петербурженкой под влиянием мошенников, признали недействительным. Преступление в отношении женщины было совершено еще в 2023 году.

Фото: Piter.TV