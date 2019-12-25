Оборот петербургских компаний достиг 23,5 трлн рублей за 8 месяцев

Строительство и общепит стали лидерами роста в Петербурге.

Оборот петербургских организаций за 8 месяцев 2026 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем составил 23,5 трлн рублей. Такие данные привела администрация города со ссылкой на итоги социально-экономического развития Петербурга, которые подвел Петростат.

Наиболее высокие темпы роста показали строительные организации. Их показатель составил 127,5% от уровня прошлого года. В гостиничном бизнесе и сфере общественного питания динамика достигла 124,1%, а в компаниях, работающих с недвижимостью, — 119,4%.

Губернатор Александр Беглов отметил, что положительная динамика связана с работой петербургских предприятий и ростом выпуска продукции. По его словам, текущие показатели свидетельствуют о сохранении экономической активности города.

Ранее на Piter.TV: пострадавшим в ДТП в Приозерском районе помогли сотрудники ГАИ.

Фото: Piter.TV