Сеть ресторанов выпустила стаканы с видами Петербурга

Тираж с изображением города составит около 6 млн экземпляров.

Сеть ресторанов общественного питания "Вкусно – и точка" запустила коллекцию стаканов для горячих напитков с иллюстрациями российских городов, среди которых есть и Петербург. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Кроме того, в проекте участвуют Москва, Сочи, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Орловская область, Владикавказ, Красноярск, Вологда, Челябинск, Мурманск, а также Самара. Тираж с изображением Петербурга составит около 6 млн экземпляров.

Проект известнейшей сети общественного питания в стране – показательный пример, находящийся на стыке креативных индустрий: дизайна и гастрономии. Он превращает продукцию общественного питания в национальное достояние, сочетающее культурный код, традиции, инновации в производстве и сервисе, художественное оформление и создание уникальных впечатлений. Александр Ситов, председатель ведомства

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково пассажиры смогут взвешивать багаж в петербургских котах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)