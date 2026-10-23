В Пулково пассажиры смогут взвешивать багаж в петербургских котах

В аэропорту Пулково открыли интерактивные весы, которые переводят килограммы багажа в петербургских котов. Каждые четыре килограмма соответствуют одному пушистому персонажу, а на экране можно увидеть иллюстрации эрмитажных котов, маскотов аэропорта Мили и Полета и кота Эдмонда – талисмана бренда.

Презентация проекта состоялась 23 октября в зоне регистрации аэропорта. Инициатором выступил бренд РЕДМОНД, который реализовал идею совместно с Пулково и Государственным Эрмитажем. Запуск приурочили к 20-летию компании в России.

Мы с удовольствием поддержали идею, потому что у нас тоже есть свой котик – маскот, поэтому нам это было очень интересно. Санкт-Петербург всегда ассоциируется с котами, и это очень интересно, когда ты можешь что-то необычно измерить. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково

Расчет в весах ведется по принципу четыре килограмма на одного пушистого друга. Всего для интерактивных весов подготовили 20 изображений, рассчитанных на разные значения веса: от нуля до ста килограммов и выше. Среди героев можно увидеть эрмитажных котов, маскотов аэропорта Милю и Полета, а также кота Эдмонда, талисмана бренда, который также посетил открытие проекта.

Нам долго думать не пришлось: мы с Пулково партнеры, у нас есть официальное соглашение о дружбе и сотрудничестве, поэтому, когда поступила такая идея, от нее невозможно было отказаться. Над такими вещами не надо долго думать — надо сразу соглашаться. Сергей Макаров, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по строительству и архитектурной реставрации

В день открытия гостей встречали ростовые куклы, которые помогали взвешивать чемоданы и вручали наклейки "котоконтроль". Первым участником взвешивания стал сам Эдмонд, он продемонстрировал работу оборудования и даже попозировал перед камерами.

После официальной церемонии весы стали доступны всем желающим. Пассажиры также могли получить открытки с изображениями петербургских котов.

Так как Эрмитаж — это центр и символ Петербурга, петербургские коты стали и Эрмитажными котами, поэтому мы долго не думали и решили, что Эрмитажный кот будет приносить счастье и здесь. Мария Халтунен, Помощник генерального директора Государственного Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов

Так новые весы смогут превратить обычную проверку багажа в повод для улыбок пассажиров перед полетом.

Материал подотовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV