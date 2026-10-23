В Пулково пассажиры смогут взвешивать багаж в петербургских котах

Презентация проекта состоялась 23 октября в зоне регистрации аэропорта. Инициатором выступил бренд РЕДМОНД, который реализовал идею совместно с Пулково и Государственным Эрмитажем. Запуск приурочили к 20-летию компании в России.
Мы с удовольствием поддержали идею, потому что у нас тоже есть свой котик – маскот, поэтому нам это было очень интересно. Санкт-Петербург всегда ассоциируется с котами, и это очень интересно, когда ты можешь что-то необычно измерить.
Асият Халваши, директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково
Расчет в весах ведется по принципу четыре килограмма на одного пушистого друга. Всего для интерактивных весов подготовили 20 изображений, рассчитанных на разные значения веса: от нуля до ста килограммов и выше. Среди героев можно увидеть эрмитажных котов, маскотов аэропорта Милю и Полета, а также кота Эдмонда, талисмана бренда, который также посетил открытие проекта.
Нам долго думать не пришлось: мы с Пулково партнеры, у нас есть официальное соглашение о дружбе и сотрудничестве, поэтому, когда поступила такая идея, от нее невозможно было отказаться. Над такими вещами не надо долго думать — надо сразу соглашаться.
Сергей Макаров, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по строительству и архитектурной реставрации
В день открытия гостей встречали ростовые куклы, которые помогали взвешивать чемоданы и вручали наклейки "котоконтроль". Первым участником взвешивания стал сам Эдмонд, он продемонстрировал работу оборудования и даже попозировал перед камерами.
После официальной церемонии весы стали доступны всем желающим. Пассажиры также могли получить открытки с изображениями петербургских котов.
Так как Эрмитаж — это центр и символ Петербурга, петербургские коты стали и Эрмитажными котами, поэтому мы долго не думали и решили, что Эрмитажный кот будет приносить счастье и здесь.
Мария Халтунен, Помощник генерального директора Государственного Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов
Так новые весы смогут превратить обычную проверку багажа в повод для улыбок пассажиров перед полетом.
Материал подотовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV
Видео: Piter.TV
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