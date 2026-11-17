Посадка прошла в штатном режиме и без происшествий.

Авиарейс FV6333, следовавший из Северной столицы в Калининград, не смог завершить полет. Самолет вернулся в Пулково спустя всего полчаса после вылета, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошел во вторник 17 ноября. Известно, что лайнер Airbus поднялся в воздух вскоре после 13:30, но уже в 14:00 вновь оказался на земле в том же аэропорту. Причиной досрочного возвращения в воздушную гавань стала техническая неисправность. Решение о возврате принял командир воздушного судна сразу после взлета.

В авиакомпании "Россия" факт возвращения подтвердили, однако детали неполадки не раскрыли. Посадка прошла в штатном режиме и без происшествий. После приземления 11 пассажиров высадили и обеспечили напитками.

Теперь путешественников планируют доставить в Калининград на резервном борту. Ситуация находится на контроле у Северо‑Западной транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Пулково из-за проблем с двигателем.

Фото: Piter.TV