  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Пулково из-за проблем с двигателем
Вчера, 11:39
249
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Пулково из-за проблем с двигателем

0 0

Рейс из Калининграда совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Калининграда, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. Решение об уходе на запасной аэродром командир воздушного судна принял 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службах петербургской авиагавани и перевозчика.

По предварительной информации, причиной изменения маршрута могла стать утечка масла в двигателе. В авиакомпании подтвердили, что у самолёта возникли технические неисправности силовой установки.

На борту находились 152 пассажира. Во время ожидания им предоставили напитки и горячее питание, а также организовали размещение в гостинице.

После осмотра воздушного судна самолёт получил возможность продолжить полёт и отправился в аэропорт назначения.

Ранее на Piter.TV: таможенники Пулково пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере).

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии