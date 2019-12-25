Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Пулково из-за проблем с двигателем

Рейс из Калининграда совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Калининграда, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. Решение об уходе на запасной аэродром командир воздушного судна принял 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службах петербургской авиагавани и перевозчика.

По предварительной информации, причиной изменения маршрута могла стать утечка масла в двигателе. В авиакомпании подтвердили, что у самолёта возникли технические неисправности силовой установки.

На борту находились 152 пассажира. Во время ожидания им предоставили напитки и горячее питание, а также организовали размещение в гостинице.

После осмотра воздушного судна самолёт получил возможность продолжить полёт и отправился в аэропорт назначения.

Ранее на Piter.TV: таможенники Пулково пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере).

Фото: Piter.TV