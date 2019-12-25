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Таможенники Пулково пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века
Сегодня, 12:00
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Таможенники Пулково пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере).

В петербургском аэропорту Пулково таможенники пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века. Об этом рассказали в Северо-Западном таможенном управлении 30 октября. 

В "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля остановили 51-летнего гражданина Германии. Мужчина попытался ввезти в город 32 незадекларированных предмета стоимостью более 3 млн рублей, они находились в дорожной сумке и чемодане. В частности, это были оклад иконы Корсунской Божией Матери и лента к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного. Из карманов куртки иностранец достал еще медали и знаки отличия. 

Экспертиза подтвердила, что все изъятое является культурными ценностями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). 

Ранее на Piter.TV: в Пулково пресекли контрабанду почти 33 тыс. долларов США. 

Фото: пресс-служба СЗТУ 

Теги: пулково, таможня
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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