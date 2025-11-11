В Пулково пресекли контрабанду почти 33 тыс. долларов США

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Таможенники петербургского аэропорта Пулково пресекли контрабанду 2,6 млн рублей в эквиваленте (около 33 тыс. долларов США). Их привез 40-летний мужчина, прилетевший из Кипра транзитом через Стамбул, рассказали в ФТС России.

Авиапассажир выбрал зеленый коридор для прохождения контроля, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе таможенного контроля он предъявил средства и выписку. По словам нарушителя, его деньги хранились на счете в кипрском банке, но экономическая нестабильность и высокая инфляция внесли коррективы в финансовую стратегию. В Северной столице гражданин не придал должного внимания таможенным правилам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Пассажир осознал всю серьезность нарушения, раскаялся в содеянном и признал вину, что в последствии может быть признано судом смягчающим обстоятельством. Эдуард Березинский, начальник Пулковской таможни

Ранее на Piter.TV: в Псковской области таможенники задержали грузовик из Петербурга с контрабандными сигаретами.

Видео: пресс-служба ФТС России