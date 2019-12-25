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В Псковской области таможенники задержали грузовик из Петербурга с контрабандными сигаретами
Сегодня, 12:02
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В Псковской области таможенники задержали грузовик из Петербурга с контрабандными сигаретами

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Общая рыночная стоимость партии составляет более 18,3 млн рублей.

Таможенники Псковской области сорвали незаконную поставку крупной партии табачных изделий из Белоруссии в Россию. В кузове грузового автомобиля, зарегистрированного в Петербурге, было 120 тыс. пачек сигарет, сообщили 18 августа в Северо-Западном таможенном управлении. 

Общая рыночная стоимость партии составляет более 18,3 млн рублей. Иностранцы сопровождали груз до Тверской области, там его планировалось передать подельникам для реализации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда табачных изделий, совершенная организованной преступной группой в крупном размере). Задержаны двое мужчин, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково у петербуржца изъяли коллекцию контрабандных самоцветов из Шри-Ланки на 3,4 млн рублей. 

Фото: пресс-служба СЗТУ 

Теги: псковская область, табак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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