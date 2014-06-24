ЕКП заработала в Псковской области и Карелии

Ранее ЕКП появилась и в Ленинградской области.

"Единая карта петербуржца" расширила географию: новые возможности появились у жителей Псковской области и Республики Карелия. Речь идет о ЕКП "Псковская" и ЕКП "Карельская", сообщили в Смольном.

Обладатели смогут воспользоваться преимуществами карты, адаптированными под потребности своего региона на основе технологической базы петербургского проекта. ЕКП "Псковская" объединяет банковскую карту, проездной билет и систему скидок и бонусов. А ЕКП "Карельская" – электронная смарт-карта, сочетающая в себе функции банковской, дисконтной и бонусной карт. Их держатели получат доступ к программе лояльности. Это свыше 770 компаний: театры, музеи, медицинские и образовательные центры, крупные торговые сети, операторы сотовой связи и другие.

Ранее ЕКП появилась и в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Смольного