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Мать с трёхлетним ребёнком освободили из рабства в Москве
Сегодня, 15:14
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Мать с трёхлетним ребёнком освободили из рабства в Москве

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Спасательную операцию в Щербинке провели активисты фонда "Альтернатива".

Женщину с маленькой дочерью удерживали в рабстве в Москве на протяжении трёх лет. Все это время девочка не выходила на улицу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, мать и девочка жили в трёхэтажном здании рядом с Щербинкой. Формально это был приют, где помогали людям с зависимостями. Женщина приехала сюда с мигрантом из Душанбе, с которым работала в заведении. Позже она забеременела от этого мужчины.

После депортации сожителя женщина и младенец оказались во власти хозяина приюта. Рабыня вела хозяйство, а также собирала в магазинах просроченные продукты, чтобы кормить ими наркозависимых. За три года своей жизни девочка находилась в запертом помещении. В настоящее время мать и трёхлетний ребёнок находятся дома у одного из волонтеров.

Ранее мы сообщали, что москвич попал в рабство, пытаясь заработать денег для возлюбленной.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, москва, рабство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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