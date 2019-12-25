Новая детская поликлиника появилась в Парголово

Одним из ключевых подразделений медучреждения стала станция скорой помощи.

В Выборгском районе в квартале Parkolovo ввели в эксплуатацию новый корпус амбулаторно-поликлинического учреждения. Здание построила Группа ЦДС в рамках договоренностей с городом, сообщал портал "Строительный Петербург".

Четырёхэтажное здание общей площадью 9 802 кв. м расположено на улице Тимура Сиразетдинова. В нем расположены детская поликлиника на 340 посещений в смену, дневной стационар, отделение травматологии и станция скорой помощи.

В составе поликлиники есть реабилитационное отделение, бассейн, жемчужная ванна, кабинет галотерапии и рентген‑кабинеты. Также здание адаптировали для маломобильных граждан. Внешний облик корпуса выполнили в современном стиле, который гармонично вписался в архитектуру жилого квартала. Новое медучреждение повысит доступность медицинской помощи для жителей Петербурга.

Ранее в ЖК Parkolovo открыли детский сад на 380 мест. В нем есть бассейн, спортивный зал и классы для подготовки к школе.

Фото: MAX/Комитет по строительству