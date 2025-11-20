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Водитель Toyota врезался в дерево и погиб под Выборгом

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Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгский районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 31 августа на 66-м километре автодороги "Пески — Сосново — Подгорье" водитель машины Toyota Land Cruiser 1959 года рождения, двигаясь со стороны поселка Подгорье в сторону поселка Коробицино, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате мужчина скончался на месте происшествия. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Lexus врезался в скутер с подростками в Ломоносовском районе. Пострадала 15-летняя пассажирка байка, ее состояние врачи оценили как тяжелое. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: выборгский район, дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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