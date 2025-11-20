Водитель Toyota врезался в дерево и погиб под Выборгом

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгский районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 31 августа на 66-м километре автодороги "Пески — Сосново — Подгорье" водитель машины Toyota Land Cruiser 1959 года рождения, двигаясь со стороны поселка Подгорье в сторону поселка Коробицино, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате мужчина скончался на месте происшествия. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Lexus врезался в скутер с подростками в Ломоносовском районе. Пострадала 15-летняя пассажирка байка, ее состояние врачи оценили как тяжелое.

Видео: пресс-служба МВД России