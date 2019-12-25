Водитель Lexus врезался в скутер с подростками в Ломоносовском районе

Состояние девушки оценили как тяжелое.

Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области проводят проверку по факту аварии с пострадавшей несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщили в МВД России.

На трассе "Виллози — Рассколово — Арропакузи" вечером 29 августа 42-летний водитель машины Lexus, двигаясь в направлении от поселка Виллози в сторону деревни Рассколово, столкнулся со скутером Yamaha под управлением 16-летнего подростка. В результате 15-летняя пассажирка последнего была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами, ее состояние оценили как тяжелое.

В отношении автомобилиста вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. На байкера составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV