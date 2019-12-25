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Водитель Lexus врезался в скутер с подростками в Ломоносовском районе
Сегодня, 11:06
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Водитель Lexus врезался в скутер с подростками в Ломоносовском районе

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Состояние девушки оценили как тяжелое.

Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области проводят проверку по факту аварии с пострадавшей несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщили в МВД России. 

На трассе "Виллози — Рассколово — Арропакузи" вечером 29 августа 42-летний водитель машины Lexus, двигаясь в направлении от поселка Виллози в сторону деревни Рассколово, столкнулся со скутером Yamaha под управлением 16-летнего подростка. В результате 15-летняя пассажирка последнего была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами, ее состояние оценили как тяжелое. 

В отношении автомобилиста вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. На байкера составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что иномарка загорелась после ДТП на "Скандинавии". 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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