Иномарка загорелась после ДТП на "Скандинавии"

Водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и столкнулся с отбойником по касательной.

В Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас" 31 августа.

На 87-м километре трассы "Скандинавия" водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и столкнулся с отбойником по касательной. Машина загорелась, площадь пожара составила 8 квадратных метров. На месте работал личный состав 109-й пожарной части Выборгского отряда. Информации о состоянии мужчины к настоящему времени нет.

Кроме того, за сутки в регионе зафиксировали еще два ДТП и четыре пожара. Пострадал один человек в аварии в Кировском районе.

Ранее на Piter.TV: под Кингисеппом произошла смертельная авария.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"