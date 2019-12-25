Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Маршала Захарова и Доблести

Единственным пострадавшим оказался сам виновник аварии – водитель Toyota.

Вечером 17 сентября, около 22:05, в Красносельском районе Северной столицы произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Маршала Захарова и Доблести водитель кроссовера Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате этого маневра иномарка сначала протаранила автомобили Kia и Fiat. От удара Kia отбросило на стоявшую рядом Skoda, полностью заблокировав движение на перекрестке.

Единственным пострадавшим оказался сам виновник аварии – водитель Toyota. С места происшествия его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что два автомобиля вылетели с трассы в деревне Лаголово из-за заезда в лужу.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер