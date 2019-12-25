Два автомобиля вылетели с трассы в деревне Лаголово из-за заезда в лужу

В ГИБДД уточнили предварительные обстоятельства аварии с участием женщины (1983 года рождения), управлявшей автомобилем Kia.

Сразу два ДТП произошли в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области из-за лужи на дороге. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на очевидцев и данные Госавтоинспекции.

Инцидент начался с того, что первый водитель въехал в лужу на повороте, где началось аквапланирование. Потеряв управление, мужчина не справился с управлением: его автомобиль ударился об отбойник и слетел в кювет.

Следом по тому же маршруту двигалась девушка-водитель. Она также попала в ту же лужу, потеряла контроль над машиной и врезалась в столб. В результате удара транспортное средство получило серьезные повреждения, а саму девушку госпитализировала бригада скорой помощи.

В ГИБДД уточнили предварительные обстоятельства аварии с участием женщины (1983 года рождения), управлявшей автомобилем Kia. На 35-м километре автодороги "Нарва" она допустила съезд в кювет и наезд на препятствие – опору линии электропередачи, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП травмы получила сама водитель.

Ранее мы сообщили о том, что в результате двойного наезда во Всеволожском районе скончался 66-летний пешеход: проводится проверка.

Фото: Piter.TV