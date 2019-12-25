В результате двойного наезда во Всеволожском районе скончался 66-летний пешеход: проводится проверка

ДТП произошло около 20:00 на 24 км автодороги "Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск".

Во вторник, 15 сентября, около 20:00 на 24 км автодороги "Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск" во Всеволожском районе произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan Qashqai, совершила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате удара 66-летнего пешехода отбросило на встречную полосу движения. Там в него врезался автомобиль Lada Largus под управлением 36-летнего водителя.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин аварии.

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Фото: Piter.TV