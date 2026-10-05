Доля Ленобласти в продажах жилья агломерации удвоилась за шесть лет

Одним из факторов, поддерживающих продажи в 2026 году, эксперты назвали ипотеку.

Аналитики ГК "А101" сообщили, что доля Ленинградской области в продажах жилья Санкт-Петербургской агломерации за шесть лет удвоилась: если в 2020 году она составляла 22%, то в 2026 году достигла 44%. В августе на область пришлось 49% продаж, что практически сравняло регион с Петербургом, сообщает "Петербургский дневник".

Эксперты уточнили, что в период с 2020 по 2025 год в Ленинградской области ежегодно продавали от 739 тыс. до 888 тыс. кв. м жилья. За неполный 2026 год показатель уже достиг 638 тыс. кв. м, при этом средний ежемесячный объем реализации составляет 80 тыс. кв. м.

По оценкам специалистов, рост спроса может привести к дальнейшему удорожанию жилья. Они отметили, что с 2020 года средняя цена сделки на первичном рынке области увеличилась в 2,2 раза – с 87 тыс. до 190 тыс. рублей за квадратный метр.

Одним из факторов, поддерживающих продажи в 2026 году, эксперты назвали ипотеку. По их данным, с начала года количество сделок с банковским кредитом выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как продажи с полной оплатой увеличились лишь на 7%. В результате доля ипотеки в структуре сделок достигла 66%, прибавив 5 процентных пунктов за год. При этом основную часть таких покупок обеспечивает семейная программа, на которую приходится более 60% сделок, тогда как региональная IT-ипотека составляет лишь 4% и не оказывает заметного влияния на рынок.

Также аналитики обратили внимание на рост объемов строительства. К началу осени 2026 года в Ленинградской области возводили 5,1 млн кв. м жилья, что на 16% больше, чем годом ранее, и на 65% превышает показатели сентября 2021 года (3,1 млн кв. м). По объему текущего строительства область сравнялась с Петербургом, где за последние пять лет этот показатель почти вдвое сократился и также составляет 5,1 млн кв. м.

Коммерческий директор ГК "А101" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мария Орлова пояснила, что смещение спроса в сторону областных проектов обусловлено не только сокращением предложения в Санкт-Петербурге, но и разницей в бюджетах покупки. Она добавила, что покупатель выбирает между студией или однокомнатной квартирой в черте города и двух- или трехкомнатной квартирой в Ленинградской области в рамках одного бюджета. При этом, с учетом увеличения себестоимости строительных работ, предпосылок к снижению цен нет.

Ранее семейный брокер Выдрина оценила влияние новых условий ипотеки на рынок жилья Петербурга.

Фото: пресс-служба ГК "А101"