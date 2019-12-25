В Мурино автомобиль сбил молодого человека на электросамокате

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.

Утром в полицию Всеволожского района поступило сообщение о дорожном происшествии, которое произошло в городе Мурино на Петровском бульваре. В зоне пешеходного перехода машина совершила наезд на молодого человека, управлявшего электросамокатом. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель самоката получил травмы.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что двое госпитализированы после лобового столкновения автомобилей на проспекте Славы.

Фото: пресс-служба ГАИ