На трассе "Скандинавия" ввели реверсивное движение перед капремонтом

На время проведения работ скорость движения на отрезке ограничена до 40 км/ч.

С 5 по 30 октября на трассе А-181 "Скандинавия" (участок "Магистральная", с 0-го по 8-й км) организовано реверсивное движение со светофорами. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На время проведения работ скорость движения на отрезке ограничена до 40 км/ч. Поскольку на участке всего две полосы, проезд для автомобилей будет осуществляться поочередно. Специалисты будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00.

Ограничения введены в связи с расчисткой полосы отвода от леса и кустарника перед началом первого этапа капитального ремонта дороги.

Ранее мы сообщили о том, что на трассах Ленобласти 4 октября ввели ограничения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"