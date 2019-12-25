На трассах Ленобласти 4 октября введут ограничения

На 10 трассах Ленобласти 4 октября ограничат движение из-за ремонта.

В Ленинградской области 4 октября введут временные ограничения движения на участках федеральных трасс. Дорожные работы запланированы сразу на нескольких направлениях, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать на трассах Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 "Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола", А-181 "Скандинавия", подъезде к МАПП "Светогорск", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала" и Р-23 "Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия".

Ограничения могут затронуть отдельные участки дорог и целые магистрали в местах проведения ремонта. Автомобилистов призвали учитывать дорожную обстановку при планировании поездок, соблюдать требования временных знаков и быть внимательными рядом с зонами работ.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)