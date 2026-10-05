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Автомобиль протаранил "островок безопасности" у Ладожского вокзала

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На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и бригада реанимации. 

На пересечении Заневского проспекта и проспекта Энергетиков, в непосредственной близости от Ладожского вокзала, произошло ДТП. По данным очевидцев в соцсетях, автомобиль въехал в дорожный знак, установленный на "островке безопасности".

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и бригада реанимации. 

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на набережной Лейтенанта Шмидта столкнулись 4 авто: водительницу Omoda извлекли из салона.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, ДТП, Происшествия,

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