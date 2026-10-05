Автомобиль протаранил "островок безопасности" у Ладожского вокзала

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и бригада реанимации.

На пересечении Заневского проспекта и проспекта Энергетиков, в непосредственной близости от Ладожского вокзала, произошло ДТП. По данным очевидцев в соцсетях, автомобиль въехал в дорожный знак, установленный на "островке безопасности".

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и бригада реанимации.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на набережной Лейтенанта Шмидта столкнулись 4 авто: водительницу Omoda извлекли из салона.

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