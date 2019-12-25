На набережной Лейтенанта Шмидта столкнулись 4 авто: водительницу Omoda извлекли из салона

На месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи.

На набережной Лейтенанта Шмидта в произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. По данным патрульных служб, в эпицентре аварии оказались Hyundai и Omoda. Столкновение спровоцировал один из водителей, который не пропустил второго участника движения.

От удара кроссовер Omoda несколько раз перевернулся. В результате инцидента серьезно пострадала девушка-водитель – экстренным службам пришлось вырезать ее из деформированного салона.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автомобиль Omoda разбит "в смятку". На месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи.

Ранее стали известны причины смертельной аварии на трассе "Кола".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер