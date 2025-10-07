Освободившийся из тюрьмы мужчина зарезал мать и отчима в Ульяновске

Уголовник поссорился с родственниками, схватил нож и заколол обоих.

В Ульяновске мужчина, недавно вышел из колонии, жестоко убил 61-летнюю мать и 78-летнего отчима. Преступление произошло во время конфликта между родственниками, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, 35-летний мужчина отбывал срок за наркотики и разбой. В пятницу около 6 утра он приехал к матери и отчиму. В ходе разговора началась ссора. Преступник напал на мужчину и несколько раз ударил его ножом. Затем он сын стал бить на мать ножом, а отчим в это время выбрался на улицу.

Прохожие вызвали скорую помощь, но пожилой мужчина скончался до приезда медиков. Женщину они также обнаружили мертвой. На допросе нападавший рассказал, что не помнит произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее мы сообщали, что петербуржец зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV