Сын зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте

Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую оценку состояния подозреваемого.

В Кировском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в расправе над собственной матерью задержан ее сын.

По данным следствия, вечером 9 сентября текущего года мужчина сам обратился к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии и признался, что убил мать время бытовой ссоры в квартире на Ленинском проспекте. Прибывшие на место следователи обнаружили тело женщины в морозильной камере холодильника.

Известно, что злоумышленник уже состоит на учете. В настоящий момент он задержан. Следователями проведен осмотр места происшествия и изъяты улики. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую оценку состояния подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти трое задержаны за убийство топором участника фестиваля.

Фото: Piter.TV