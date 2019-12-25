В Ленобласти трое задержаны за убийство топором участника фестиваля

Мужчина вышел к ворам с топором и получил смертельные удары по голове.

В Ленинградской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве 53-летнего участника фестиваля Solar Systo Togathering. По данным телеканала "Санкт-Петербург", преступление произошло до начала мероприятия.

По предварительной информации, погибший работал вместе с супругой в лагерном магазине. Ночью он заметил, что неизвестные пытаются украсть товар. Мужчина вышел к злоумышленникам с топором. В ходе конфликта нападавшие выхватили оружие и несколько раз ударили пострадавшего по голове.

Жена убитого также получила травмы, но ей удалось убежать и спрятаться в лесу. Нападавшие увезли раненого мужчину, заявив, что собираются доставить его к врачам. Позже тело обнаружили на обочине дороги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Все мероприятия фестиваля отменили. Solar Systo Togathering проводится у Финского залива в лесу с 2004 года и является аналогом американского "Бернинг Мэн". Его посещают любители электронной музыки.

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали молодого человека, повредившего остановку общественного транспорта в Приморском районе. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Фото: Piter.TV