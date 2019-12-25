Молодой вандал разбил остановку на проспекте Авиаконструкторов

Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга задержали молодого человека, который повредил остановку общественного транспорта в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, сообщили в МВД России.

Правоохранителям 24 августа поступили сведения о повреждении остановочного павильона на проспекте Авиаконструкторов. К инциденту была причастна компания мужчин. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей.

По подозрению в совершении данного преступления поймали 20-летнего местного жителя. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за повреждение двери на "Удельной". Вину фигурант признал и раскаялся.

Фото: Piter.TV