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Молодой вандал разбил остановку на проспекте Авиаконструкторов
Сегодня, 11:54
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Молодой вандал разбил остановку на проспекте Авиаконструкторов

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Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга задержали молодого человека, который повредил остановку общественного транспорта в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, сообщили в МВД России. 

Правоохранителям 24 августа поступили сведения о повреждении остановочного павильона на проспекте Авиаконструкторов. К инциденту была причастна компания мужчин. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении данного преступления поймали 20-летнего местного жителя. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за повреждение двери на "Удельной". Вину фигурант признал и раскаялся. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вандализм, приморский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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