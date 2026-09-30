В Петербурге сотрудники ГАИ задержали нарушителя ПДД на Lada

Лихача оперативно установили с помощью "Безопасного города".

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области выявили нарушителя правил дорожного движения на автомобиле Lada Vesta.

Во время мониторинга интернета полицейские обратили внимание на видеоролик, где водитель отечественной машины демонстративно пренебрегал ПДД, устроив "игру в шашки" на проезжей части. Своими действиями мужчина создавал реальную угрозу для окружающих.

Лихача оперативно установили с помощью "Безопасного города". Его направили на медицинское освидетельствование. Авто помещено на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN.

Руководство Госавтоинспекции напоминает: мониторинг интернет-пространства на предмет нарушений ПДД ведется на постоянной основе. Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти