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В Петербурге сотрудники ГАИ задержали нарушителя ПДД на Lada

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Лихача оперативно установили с помощью "Безопасного города".

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области выявили нарушителя правил дорожного движения на автомобиле Lada Vesta. 

Во время мониторинга интернета полицейские обратили внимание на видеоролик, где водитель отечественной машины демонстративно пренебрегал ПДД, устроив "игру в шашки" на проезжей части. Своими действиями мужчина создавал реальную угрозу для окружающих. 

Лихача оперативно установили с помощью "Безопасного города". Его направили на медицинское освидетельствование. Авто помещено на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. 

Руководство Госавтоинспекции напоминает: мониторинг интернет-пространства на предмет нарушений ПДД ведется на постоянной основе. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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