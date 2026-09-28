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Иностранец попытался дать взятку полицейскому, чтобы остаться в Петербурге

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В салоне патрульной машины мужчина предложил правоохранителю 10 тыс. рублей, но тот отказался.

Полицией Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в отношении водителя, пытавшегося дать взятку инспектору ДПС Московского района. 

Утром 19 сентября на съезде с Кольцевой автодороги на Московское шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили каршеринг Kia Rio. За рулем находился 35-летний мигрант. Было установлено, что иностранец живет в городе с нарушением миграционного режима. В салоне патрульной машины мужчина предложил правоохранителю 10 тыс. рублей, но тот отказался и пресек его противоправные действия. 

Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием и влечет установленную законом ответственность. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что мигранта задержали за попытку дать взятку инспектору ДПС на Московском шоссе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: взятка, гаи
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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