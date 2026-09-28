Силовики рассказали о том, как Запад пытается создать иллюзию.

Попытки властей из Лондона использовать марионеточные организации для нанесения ущерба российской национальной безопасности обречены на провал. Соответствующее заявление сделал оперативный сотрудник силовых структур нашей страны. Специалист из Центра общественных связей при ФСБ России отметил, что в настоящее время британские правящие элиты стремятся сформировать для внешнего мира иллюзию о том, что среди релокантов зреет альтернативный центр силы, который якобы готов заменить собой власть в Москве.

Попытки англичан по формированию марионеточных организаций под видом демократической альтернативы и задействованию их в ущерб безопасности страны обречены на провел. ЦОС ФСБ России

Напомним, что ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дело об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS) UK (организация, которая признана на российской территории нежелательной) гражданки РФ Ксении Максимовой*.

ФСБ объявила в розыск создателя RDS Ксению Максимову*.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России