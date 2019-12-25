ФСБ задержала жителя Донецка, планировавшего устроить взрыв в день выборов

Мужчина получил задание от спецслужб Украины.

Российские силовые структуры предотвратили теракт в Донецке. Местный житель планировал взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка по заданию СБУ, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

По данным надзорного ведомства, мужчина в интернете связался с представителями Службы безопасности Украины. В ходе беседы он согласился оказывать содействие противнику в террористической деятельности. По заданию кураторов россиянин изъял из тайника 20 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, с вражеского дрона жителю Донецка сбросили самодельное взрывное устройство (СВУ) и плату для дистанционного инициирования взрыва. Злоумышленник должен был разместить свою машину рядом с одним из избирательных участков региона и осуществить подрыв в период выборов. Фигурант не смог довести свой преступный замысел до конца, так как его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее суд приговорил дончанку к 13 годам колонии за шпионаж и призывы к терроризму.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)