"Этого не может быть". Дончанку приговорили к 13 годам колонии за шпионаж и призывы к терроризму

Женщина удивилась, когда к ней домой пришли силовики.

Местная жительница из города Донецка приговорена к 13 годам колонии за передачу украинским спецслужбам сведений о местах дислокации российских Вооруженных сил на территории нового региона страны. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ФСБ по ДНР. Известно, что Южный окружной военный суд назначил фигурантке уголовного дела наказание по стать е 276 и части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Суд приговорил .... к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к терроризму... признал Попову Татьяну Владимировну виновной в совершении преступлений.... приговорил ее к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. сообщение от УФСБ РФ по ДНР

В силовых структурах уточнили, что женщина была задержана спецслужбами российского региона в ноябре 2025 года по подозрению в шпионаже и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемая оказалась иностранкой, имеющей украинское гражданство. Через западный мессенджер Telegram она установила контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны киевского режима, где передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории города Донецка. Дополнительно женщина публиковала комментарии с призывами к убийству российских военнослужащих и нанесению ударов по Москве.

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР