ФСБ показала кадры задержания подозреваемой в шпионаже для Украины

Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Российские силовые структуры показали кадры задержания 36-летней жительницы города Мариуполя (1989 года рождения). В настоящее время женщина подозревается в шпионаже в пользу Украины. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В надзорном ведомстве полагают, что злоумышленника собирала сведения о дислокации местных подразделений Вооруженных сил РФ.

Пресечена противоправная деятельность жительницы.... гражданка Украины инициативно установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Мариупольского муниципального округа. ЦОС ФСБ РФ

Следственным отделом регионального управления ФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ. По решению судебной инстанции задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе подозреваемая сообщила о том, что вышла через иностранный мессенджер Telegram на спецслужбы киевского режима. Она пояснила, что передавала информацию об обстановке в городе, прохождении боевой техники и размещении ВС РФ.

ФСБ задержала в КБР одиннадцать террористов, нападавших на жителей.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России