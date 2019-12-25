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В Донецке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС
Сегодня, 11:21
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В Донецке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС

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Пострадавшие спасатели прибыли на место для ликвидации последствий возгорания в частном секторе.

Восемь сотрудников российского экстренного ведомства по Донецкой народной республике пострадали во время тушения пожара в городе Донецке из-за повторной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по ДНР. Известно, что нападение дронов противника зафиксировано на территории Куйбышевского района во время ликвидации возгорания. Пожар произошел в частном секторе после прилета туда беспилотника. После повторного воздушного удара дополнительно оказались повреждены две автомобильные цистерны.

В Донецке при повторной атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС России, - сказано в сообщении. - Двое находятся под наблюдением врачей, еще шестеро проходят амбулаторное лечение.

пресс-служба ГУ МЧС по ДНР

Жильцов дома по соседству со сгоревшим особняком у Исаакиевского собора разместят в школе.

Фото: Макс / ДНР МЧС России 

Теги: гу мчс, днр, донецк, новые регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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